Jada Borsata heeft trekjes van haar vader: gaat continue vreemd

Het lijkt erop dat Jada Borsato de fratsen van haar pa heeft geërfd. Gelukkig niet zijn lichte voorkeur voor piepjong vlees, maar wel de aanleg voor het scheve schaatsrijden. Zo blijkt nu dat haar kersverse vriend al in beeld was, toen ze nog met haar jeugdliefde Roeland in een relatie zat.

Nieuwe vriend

Jada Borsato heeft deze week in een interview laten weten dat ze inderdaad een nieuwe vrijer heeft. De geruchten gingen al langer dat zij en haar jeugdliefde Roeland Beelen uit elkaar waren, maar nu bevestigt ze het hoogstpersoonlijk voor de camera.

Innige ‘vriendschap’

Sterker nog, ze duwt haar nieuwe vriend ook meteen voor de lens. Deze knaap wordt als het ware aan de medialeeuwen gevoerd. Een interviewer van De Telegraaf wil alles van hem weten. In reactie daarop doet hij wat opvallende uitspraken. Zo zou hij namelijk heel veel moeite hebben gedaan om Jada te veroveren. Hij vertelde dat ze al twee jaar vrienden…