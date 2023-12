Jack van Gelder laakt om één moment spelers, staf en bestuurders van Ajax

Jack van Gelder vindt het onbegrijpelijk dat niemand van Ajax na afloop van het verloren duel tegen Hercules de trainer van de Utrechtse club heeft gefeliciteerd met de overwinning. Trainer René van der Kooij gaf na afloop van het duel aan dat hij teleurgesteld was dat Ajax het niet kon opbrengen om de Utrechters te feliciteren met de overwinning.

“Weet je hoeveel mensen van Ajax mij na de wedstrijd gefeliciteerd hebben? Precies nul! Dat de spelers daar geen zin in hadden, snap ik. Maar dat niet één trainer, staf- of bestuurslid naar mij toe is gekomen, vind ik triest voor zo’n grote club waar ze ooit met een 1 op de stropdas rondliepen”, gaf Van der Kooij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Artikel gaat verder onder video



Van Gelder is het volledig eens met de trainer van Hercules, zo blijkt uit een tweet van de voormalig-commentator. Onder een post van Vandaag Inside, waarin staat dat Ajax niet de moeite wilde nemen om de trainer van Hercules te feliciteren,…

Lees verder bij www.fcupdate.nl