Jabra Elite 8 Active en Elite 10 oortjes krijgen flinke updates

De Jabra Elite 8 Active draadloze in-ears voor sporters krijgen twee flinke updates dit jaar. Ook de Elite 10 kan een update tegemoet zien.

De Jabra Elite 8 Active en Elite 10 kwamen in september 2023 op de markt, maar in 2024 verschijnen meerdere grote updates voor deze true wireless in-ears.

Firmware updates zijn een onderwerp met twee gezichten. Aan de ene kant zorgen ze er soms voor dat je een product hebt gekocht dat niet ‘af’ was. Je betaalt als het ware voor de b├Ętaversie, waarvan je later maar moet hopen dat die met updates een volwaardig product wordt. Aan de andere kant kunnen ze een al goed product nog beter maken. In het geval van de door Jabra aangekondigde updates voor de Jabra Elite 8 Active en de Elite 10 lijkt het meer om het tweede scenario te gaan. We waren immers al enthousiast over deze true wireless in-ear hoofdtelefoons in de respectieve reviews.

Jabra Elite 8 Active en Elite 10 updates

De tijdens CES 2024 aangekondigde updates…