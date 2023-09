Jabra Elite 8 Active en Elite 10: geheel verschillende in-ears

De Jabra Elite 10 draadloze oortjes leggen de nadruk op draagcomfort, geluidskwaliteit en ruisonderdrukking.

Tot dusver gingen de ‘gewone’ en de ‘active’ Elite oortjes van Jabra gelijk op. Met de introductie van de Elite 10 en de Elite 8 Active verandert dat.

Jabra kondigt deze IFA twee nieuwe sets volledige draadloze in-ear hoofdtelefoons aan, de Jabra Elite 8 Active en de Jabra Elite 10. Ze hebben elk een eigen ontwerp en eigen karakteristieken. Daarmee wijkt het merk af van de eerdere strategie, waarbij de ‘Active’ versies een verstevigde, waterdichte versie van de ‘gewone’ modellen waren.

Jabra Elite 8 Active

Oortjes voor sporters zijn doorgaans voorzien van haakjes voor achter of in het oor, om ze beter op hun plaats te houden. Volgens Jabra is dat niet nodig: de Elite 8 Active zijn, aldus het bedrijf, zo ontworpen dat ze ook zonder die voorzieningen in de oren blijven. Zelfs bij een worstelpartij…