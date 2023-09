Jabra Elite 10 review: elegante oortjes met uitstekende NC

De Jabra Elite 10 draadloze in-ears vallen al direct op met hun comfortabele design, dat niet diep in het oorkanaal steekt.

De allerbeste draadloze oordoppen? Als het aan de nieuwe Elite 10 ligt, prijkt ook de naam van Jabra hoog in die ranking. Deze oortjes bouwen verder op de bekende Jabra-sterktes en zien er bovendien heel elegant uit. Het prijskaartje valt voor een topmodel heel goed mee.

Jabra is een zeer bekende naam als het gaat om audioproducten die je in (of op) je oren steekt. Het bedrijf claimt zelfs de uitvinder van de Bluetooth-headset te zijn, wat voortvloeide uit z’n enorme aanbod zakelijke communicatietoestellen. Je weet wel, van die headsets voor call centers en kantoorwerkers. Met de Elite-lijn pakt Jabra uit al de nodige jaren uit met draadloze in-ears oftewel tws’en voor de consument. Nieuwste loot aan de stam is de Jabra Elite 10, die onder meer opvalt door zijn zeer compacte vormgeving.

Ook heel eigen aan Jabra is het…