J.P. Morgan | Verkoopadvies Air France-KLM

J.P. Morgan is zeer pessimistisch over de vooruitzichten voor alle traditionele Europese luchtvaartmaatschappijen. De Amerikaanse zakenbank vreest dat de doorgevoerde capaciteitsuitbreidingen volgend jaar bij een lagere economische groei de winstgevendheid onder druk zetten. J.P. Morgan denkt dat de capaciteit van langeafstandsvluchten hoger zal zijn dan de vraag en dan met name op de Trans-Atlantische verbindingen.

Advies gewijzigd

De analisten hebben hun advies voor Air France-KLM (koers 7 december: €12,27) verlaagd van ‘kopen’ naar ‘verkopen’, waarbij het koersdoel neerwaarts is bijgesteld van €21,50 naar €9,50. Dezelfde adviesverlaging heeft J.P. Morgan doorgevoerd voor Lufthansa (koers 7 december:…