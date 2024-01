J.P. Morgan | Let op de aandelenmarkten

J.P. Morgan verwacht dat als gevolg van de hogere rente de economische groei in 2024 zal vertragen, maar denkt dat de winsten van bedrijven desondanks verbeteren. De Amerikaanse zakenbank wijst erop dat negen van de elf sectoren in de S&P500 gedurende drie opeenvolgende kwartalen een negatieve winstgroei rapporteerden. Daardoor zijn deze Amerikaanse bedrijven volgens de Amerikaanse zakenbank in staat om te gaan moet een uitdagende omgeving.

Ook vindt J.P. Morgan de waarderingen van Amerikaanse aandelen redelijk en die van Amerikaanse mid- en small-cap-aandelen zelfs aantrekkelijk. Verder wijzen de analisten erop dat Europese en Chinese aandelen tegen een substantiële korting worden verhandeld.

Kunstmatige intelligentie

Een van de thema’s die volgens J.P. Morgan op middellange termijn een…