J.P. Morgan | Favoriete Europese verzekeraars

Ondanks de stijging van de risicovrije rendementen biedt de Europese verzekeringssector volgens J.P. Morgan een aantrekkelijke premie voor kapitaalrendement. De Amerikaanse zakenbank De Amerikaanse zakenbank ziet verschillende groeiverhalen in de sector, waarbij herverzekeringen de favoriete subsector van de analisten is. Bij levensverzekeringen ziet J.P. Morgan een herstel en dan met name in Britse lijfrentes, pensioenen en spaarproducten, omdat hogere rendementen de groei van de contractuele servicemarge en beleggingsrendementen ondersteunen.

