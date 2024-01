Ivoorkust neemt na afgang afscheid van bondscoach – Voetbal International

Ivoorkust heeft woensdag afscheid genomen van bondscoach Jean-Louis Gasset. Heel verrassend is het niet dat de zeventigjarige Fransman moet vertrekken bij het gastland van de Afrika Cup, maar de timing is wel opmerkelijk.

Ivoorkust heeft namelijk nog altijd kans op een plek in de achtste finale, nadat het de groepsfase afgelopen maandag afsloot als nummer drie door een afgang tegen Equatoriaal-Guinea in het derde pouleduel (4-0). Na die nederlaag daalde de kritiek neer op voormalig PSV’er Ibrahim Sangaré en zijn ploeggenoten. Woensdag lekte vervolgens al uit dat Gasset, pas in dienst sinds mei 2022, zou worden ontslagen.