Italiaanse media zien Feyenoord na ‘gouden gelijkspel’ als underdog – Voetbal International

Het gelijkspel van AS Roma op bezoek bij Feyenoord omvat een gouden randje. Dat oordelen de Italiaanse media, die vinden dat de hoofdstedelingen een kleine voorsprong hebben genomen in de strijd om het ticket voor de achtste finale van de Europa League.

‘Alles wordt uitgesteld tot donderdag’, opent Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant ziet het rooskleurig in voor Roma, dat De Kuip verliet met een gelijkspel. ‘Stadio Olimpico moet het beslissende zetje geven richting de achtste finale. De wedstrijd was in evenwicht, ook in doelpunten. Daniele De Rossi weet wat hem in de return te wachten staat.’