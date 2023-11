Italiaanse kinderen doen aangifte tegen Ruud Gullit en eisen honderdduizenden euro’s

Ruud Gullit zit in de problemen. De voormalig voetballer van onder andere AC Milan, Feyenoord en PSV is door zijn twee Italiaanse kinderen aangeklaagd. Dat meldt La Repubblica althans. Gullit zou jarenlang geen alimentatie hebben betaald. Zijn kinderen eisen om die reden 500.000 euro van de oud-international.

Quincy en Cheyenne Dill, kinderen van Gullit en het Italiaanse model Cristina Pensa, hadden na de beëindiging van die relatie recht op 8 miljoen lire (oude munteenheid van de Italiaanse Republiek) per maand. Volgens hen heeft Gullit dit echter nooit betaald. De voormalig Oranje-international zou in 2017 al een afspraak met Pensa hebben gemaakt om de achterstallige alimentatie, inmiddels vastgesteld op 7200 euro per maand, alsnog te voldoen. Maar zijn kinderen stellen dat Gullit die afspraak nooit is nagekomen.



Quincy en Cheyenne zijn om die reden naar de rechter gestapt om de achterstallige alimentatie alsnog te krijgen. “Onze vader…