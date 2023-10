ISP betekenis, waar staat het voor in de wereld van internet?

Leestijd: 3 minuten

ISP staat voor Internet Service Provider, kortweg internetprovider of provider genoemd. Het is een bedrijf dat zaken aanbiedt en regelt rondom het internet en de infrastructuur daarvan. De meest voorkomend en bij het publiek ook de meest bekende dienst, is levering van de verbinding. Om het internet uiteindelijk bij je thuis of op kantoor te krijgen, zijn er 3 verschillende soorten. Dat zijn een IAP, een IHP en een ISP.

Een IAP is een internet acces provider, oftewel een bedrijf dat er voor zorgt dat je een verbinding met het internet kunt maken. Dat kan op 2 manieren: via een vaste lijnverbinding met je huis of kantoor, of mobiel via 4G/5G, meestal met je telefoon of tablet.

In Nederland heeft 96,8% van de bevolking toegang tot internet via een vaste verbinding. 91% van het totaal heeft een verbinding met een snelheid van van 1 Gigabit per seconde of meer, 8% heeft een verbinding tussen de 100 Megabit per seconde en 1 Gigabit. In een groot aantal…