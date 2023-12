Isa Hoes zoekt hulp van een kattenfluisteraar: ‘Dit is shocking!’

Isa Hoes is in het verleden met een kattenfluisteraar in zee gegaan. Dat vertelt madame in de podcast ‘Marc-Marie en Isa Vinden Iets’. Isa schakelde destijds de hulp van een alternatieve therapeute in omdat haar poes haar schoonheidsslaapje verstoorde. “Moest mijn kat vragen om me te laten uitslapen!”

Plantenspuit

“Die kat maakte me iedere ochtend wakker,” aldus de actrice. “Deze kat ging dan ‘s ochtends om vijf uur aan mijn deur krabben.” Isa had de nodige middelen al aangeschaft om hem te verjagen. “Een plantenspuit, waarmee ik dan zo onder de deur water spoot.”

Dat gaf het gewenste effect. “Dan schrok hij natuurlijk en ging hij weg.” Toch baarde het gedrag van haar poes Isa grote zorgen. “Ik besloot vervolgens om een kattenfluisteraar te bellen.”

Poes wil aandacht

De frauduleuze poezensmiespelaar vroeg Isa om twee foto’s van het probleemdier. “Weet je wat ze zei? Dat die ene kat het wel heel…