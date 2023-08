Is Solana De Eerste Munt Die Een Herstelbeweging Gaat Maken?

De koers van Solana (SOL) is de afgelopen 24 uur weer met meer dan 4% gestegen, hiermee is, lijkt Solana een van de eerste munten te zijn die een herstelbeweging weet te maken na de crypto markt crash van het weekend.

De koers van Solana staat nog steeds met 6% naar beneden in 7 dagen en 8% over de laatste 30. Dit is een laag percentage als je het gaat vergelijken met andere top crypto’s van 2023. De koers van SOL is hiermee op een prijs gekomen van $21.66.

Sinds het begin van het jaar doet Solana (SOL) het heel goed, hij staat met 110% omhoog wat een van de meeste stijgingen is van het jaar. Dit is bijna twee keer zo veel dan Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) op dit moment.

Dit is een goede basis voor Solana geweest om dit jaar op verder te werken, zo heeft de munt een aantal belangrijke ontwikkelingen ervaren. Solana heeft in de laatste 6 maanden een 100% uptime behaald en gister hebben ze…