Is Neymar nog samen met zijn verloofde?

De Braziliaanse wereldster Neymar, die momenteel zijn geld verdient in de zandbank, was verloofd met een prachtige vrouw. Hij ging vreemd toen zijn verloofde zwanger van hem was.

© Instagram @brunabiancardi

Wie is de verloofde van Neymar?

Bruna Biancardi is de verloofde van de Braziliaanse ster Neymar. Het stel was al eens samen, maar ging uit elkaar omdat Neymar vreemd was gegaan.

Bruna Biancardi, werkt als topmodel, ze heeft op social media miljoenen volgers, hier verdient ze haar geld mee. Haar volgers zijn exponentieel gestegen sinds ze weer samen is met de Braziliaanse topvoetballer.

© Instagram @neymarjr

Neymar deelde op Instagram dat hij was vreemdgegaan

De Braziliaanse voetballer deelde op Instagram dat hij was vreemdgegaan. Hij wilde al zijn succes verliezen, als hij weer samen kwam met Bruna Biancardi.

© Instagram @brunamarquezine

Slechte relatie met vrouwen

In de loop van de jaren heeft Neymar al heel wat vriendinnen…

