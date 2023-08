Is mijn Ex over mij Heen? 40x Duidelijke Signalen

Jullie hebben het uitgemaakt, maar is het echt voorbij? Dit zijn de tekenen dat je ex verder is gegaan – of niet. Als je daar eenmaal achter bent, moet jij ook verder gaan.

tekenen dat je ex verder is gegaan

Het is niet omdat jullie uit elkaar zijn, dat het over is. Je kunt na een relatiebreuk maandenlang stilstaan bij de pijn en zelfs verlangen naar je ex. Maar als je de tekenen herkent dat je ex verder is gegaan, kun je zelf misschien sneller verder.

Als je weet dat je ex niet meer naar je verlangt, kan dat je de motivatie geven om verder te gaan en los te laten. Als je onzeker bent over hun gevoelens, kan dat je tegenhouden.

Natuurlijk kun je je ex niet sms’en om te vragen of ze verder is gegaan zonder wanhopig of behoeftig over te komen. Leer dus in plaats daarvan de tekenen te herkennen dat je ex verder is gegaan. Ga dan zelf verder.

Hoe herken je de tekenen dat je ex verder is gegaan?

Zonder meteen aan je ex te vragen of hij/zij je terug wil of dat hij/zij verder is gegaan, is het eigenlijk vrij eenvoudig om erachter te komen of hij/zij verder is gegaan of niet. Het enige wat je nodig hebt is een goed oog en wat speurvaardigheden op sociale media.

Door elk hulpmiddel dat je tot je beschikking hebt te gebruiken, kun je snel en zonder al te veel werk de tekenen ontdekken dat je ex verder is gegaan. Je kunt naar sociale media kijken om de huidige status van je ex te bepalen. Door gewoon door hun feed te scrollen kun je afleiden of ze nog steeds aan jullie relatie vasthouden of niet.

Naast sociale media zijn ook gemeenschappelijke vrienden een geweldige informatiebron. Nu wil je je vrienden niet dwingen om een kant te kiezen, maar door gewoon te vragen hoe het met ze gaat, kun je veel te weten komen.

Kijk ook naar je interacties met hen om erachter te komen of je ex verder is gegaan. Hoe spreken ze je aan? Hoe is het als je ze tegenkomt, of als je je sweatshirt bij hen gaat terughalen?

Houd je ogen open en wees alert op tekenen dat je ex verder is gegaan.

De subtiele maar duidelijke tekenen dat je ex verder is gegaan

Nu je weet waar je moet zoeken naar de tekenen dat je ex verder is gegaan, kun je leren wat die tekenen eigenlijk zijn. Sommige zijn vrij duidelijk. Andere kunnen subtiel zijn en moeilijker te analyseren, dus let goed op. In een mum van tijd weet je zeker of je ex verder is gegaan of niet.

1. Ze hebben geen contact met je opgenomen

Na de breuk heeft je ex niet geprobeerd contact met je op te nemen, en jij bent het altijd die contact probeert op te nemen. Misschien willen ze niets met je bespreken, of hebben ze geen reden gevonden om terug te kijken of iets op te lossen.

Bovendien hebben ze misschien zelfs hun nummer veranderd, of zijn ze gewoon niet beschikbaar om te praten. Zelfs je voicemail met het aanbod om vrienden te blijven is onbeantwoord gebleven.

Waar het op neerkomt is dat als ze zich hadden willen verzoenen, ze jou wel hadden opgezocht. Dit is dus een van de belangrijkste tekenen dat je ex verder is gegaan.

2. Ze reageren niet op je berichten

Als je ex geen contact zoekt en je berichten actief vermijdt, dan is hij of zij zeker over je heen. Een ex met gevoelens zal altijd op je reageren.

Maar als je contact met ze opneemt om te vragen hoe het met ze gaat, zelfs als vriend, en ze antwoorden niet, dan is het helemaal over voor ze.

3. Het ging al uit voordat het echt uit was

Uit elkaar gaan is niet altijd wederzijds, en als je ex de keuze al gemaakt had en het na een paar weken of zelfs maanden uitmaakte, is de kans groot dat hij of zij al over je heen was voordat het echt uit was.

Dit is een belangrijk teken dat je ex verder is gegaan. Relaties duren langer dan ze zouden moeten duren omdat mensen pas echt iemand kunnen dumpen als ze hun situatie helemaal zat zijn. Als de dingen niet goed voelden voordat ze je ex werden, dan zijn hun gevoelens dat nu ook niet meer.

4. Je ex is met andere mensen gaan daten

Een andere duidelijke (niet te vergeten pijnlijke) aanwijzing dat je ex verder is gegaan, is dat hij of zij andere mensen is gaan daten. Je ziet ze bijvoorbeeld naar dat chique restaurant gaan waar jullie altijd al naartoe wilden toen jullie nog verkering hadden. Maar deze keer hebben ze een andere persoon naast zich. Ze zien er gelukkig en verliefd uit.

Als ze met andere mensen zijn gaan daten, is het duidelijk dat ze verder zijn gegaan. Je kunt wederzijdse vrienden naar hen vragen en zij vertellen je over hun datinggewoonten en huidige vlammen. Als ze duidelijk gelukkig zijn met iemand met wie ze daten, dan is dat een duidelijk teken dat jij uit beeld bent – en er geen weg terug is.

5. Jullie zijn niet meer vebonden via social’s

Op een dag open je je social media account en ze verschijnen niet meer in je feed. Je kunt ze niet meer stalken en zien waar ze uithangen sinds jullie uit elkaar zijn.

Naast het veranderen van hun relatiestatus van “in een relatie” naar “single”, hebben ze je volledig geblokkeerd van al hun sociale media accounts – een duidelijk teken dat ze je uit hun leven aan het wissen zijn. Ze willen geen herinneringen. Ze willen misschien zelfs met anderen gaan daten en willen niet dat potentiële partners al jullie schattige foto’s zien.

6. Ze zijn koud

We bedoelen niet qua temperatuur, maar qua gedrag. Als je na het uitmaken contact hebt met je ex en ze zijn beleefd, maar emotieloos… dan zijn ze verder gegaan.

Als een ex verder is gegaan, zullen ze geen herinneringen ophalen of bitter zijn. Ze zullen je behandelen als een collega – beleefd maar afstandelijk. Dit is absoluut een belangrijk teken dat je ex verder is gegaan.

7. Ze doen alsof het ze niets kan schelen

Een duidelijk teken dat iemand niet verder is gegaan, is te hard proberen om het te laten lijken alsof dat wel zo is. Als het je ex niets kan schelen wat je hem of haar ziet doen, of als hij of zij zich uitleeft, dan is hij of zij verder gegaan.

8. Je ex heeft gezegd dat je verder moet gaan

Of jij nu degene was die er een eind aan maakte of je ex, er kunnen momenten zijn geweest dat je contact probeerde op te nemen om te vragen of je weer bij elkaar kon komen. Elke keer hebben ze je echter verteld dat ze verder zijn gegaan en dat jij dat ook zou moeten doen.

Je staat op het punt om ze te vertellen dat je zult veranderen om de dingen beter te maken, maar ze kappen je af. Ze zeggen dat het niet aan jou ligt maar aan hunzelf. Dit maakt een einde aan alle hoop op verzoening, omdat ze je elke kans ontzeggen om te proberen de schade die de relatie heeft opgelopen te herstellen. Door te impliceren dat zij zelf het probleem zijn, vertellen ze je dat je weg moet blijven.

9. Je ex is je vergeten

Een vriend vertelt je hoe ze je ex tegen het lijf liepen en naar je vroegen, maar de reactie van je ex was complete verwarring. Het is alsof ze je helemaal vergeten zijn.

Dat is misschien een extreem voorbeeld, maar jou vergeten is een duidelijke aanwijzing dat ze al verder zijn gegaan. Misschien heb je zelfs geprobeerd om ze te bellen of te sms’en, alleen om een brutaal antwoord te krijgen: “Wie is dit?”

10. Ze vragen hun spullen terug

Als je met iemand aan het daten bent, is het normaal dat mensen wat van hun spullen bij hun partner achterlaten.

Of het nu hun favoriete t-shirt is, hun flesopener of hun koffiezetapparaat, ze willen nu hun spullen terug. Ze zien zichzelf nooit meer teruggaan naar jouw huis, dus ze moeten het nu terug in hun huis hebben.

11. Je ex toont geen tekenen van spijt of eenzaamheid

Hoewel ze je misschien niet van hun vriendenlijst hebben geschrapt, kan het zijn dat je volkomen gekweld wordt door de aanblik dat ze de tijd van hun leven hebben. Ze gaan uit met vrienden, reizen, ontmoeten nieuwe mensen en doen zelfs dingen die ze niet deden toen jullie nog samen waren.

Het zien van foto na foto van hun gelukzalig grijnzende gezicht kan teveel bewijs zijn dat ze verder zijn gegaan. Dus, als ze je niet blokkeren van hun sociale netwerk account, kan het zien van wat jij denkt dat hun onuitstaanbaar gelukzalige gezicht is, je dwingen om het zelf te doen. Dit lijkt een overduidelijk teken dat je ex verder is gegaan.

12. Ze zijn niet actief op sociale media

Als je ex stil is op sociale media, is dat waarschijnlijk omdat ze gelukkig zijn. Als je van het leven geniet, ben je in het moment, niet online. Als je online geen activiteit van je ex hebt gezien, wentelen ze zich niet in verdriet; ze zijn gelukkig en er overheen.

13. Ze pronken niet met hun nieuwe relatie

Als ze echt verder zijn gegaan en een nieuwe relatie hebben, dan hebben ze geen zin om je dat in je gezicht te wrijven. Als ze nog steeds gevoelens voor je hadden, dan zouden ze misschien proberen om met hun nieuwe partner rond te paraderen zodat je het zou kunnen zien.

Maar dat kan ze niet eens schelen. In feite willen ze dat je verder gaat, en dus denken ze dat als ze hun nieuwe relatiestatus voor zichzelf houden, jij dat ook zal doen.

14. Je ex vindt het prima als jij in de buurt bent

Je bezoekt de plek waar jullie samen vaak kwamen, en uit het niets duiken ze naast je op. Ze begroeten je met een terloops “Hoi, hoe gaat het?”.

Je gedachten racen om te antwoorden dat je je ellendig voelt en dat je ze mist en dat je weer bij ze terug wilt, maar het enige wat je kunt antwoorden is: “Het gaat goed.”

Maar diep van binnen ben je dat niet. Maar hetzelfde kan niet gezegd worden van je ex; zij zijn duidelijk welvarend en gelukkig en zijn echt over je heen. Ze hebben geen harde gevoelens over jullie breuk en ze voelen zich duidelijk op hun gemak bij jou in de buurt.

15. Hun vrienden praten niet meer met je

Als je de relatiebreuk niet goed opneemt, kunnen ze hun vrienden vertellen dat ze zich ook van je moeten terugtrekken. Dit is vooral waar als je hun vrienden hebt lastiggevallen om te vragen hoe het met ze gaat of hoe je ze terug kunt krijgen.

Hun vrienden zouden zich zelfs aan je kunnen ergeren, dus hun enige oplossing is om gewoon niet meer met je te praten.

16. Met je ex gaat het ook goed als jij er niet bent

Je ex houdt van het leven en doet het geweldig op zijn werk. Dit betekent dat ze gelukkig zijn en jou niet meer nodig hebben, omdat ze van het leven kunnen genieten zonder jou in de buurt.

Ze creëren nieuwe ervaringen voor zichzelf, leren nieuwe dingen, gaan naar nieuwe plaatsen of nemen zelfs een hobby die ze nooit hebben kunnen uitproberen toen jullie nog samen waren. Het is duidelijk dat ze je voorgoed achter zich hebben gelaten.

17. Ze verbreken alle banden en blokkeren je

Het is tegenwoordig moeilijk om alle vormen van communicatie met iemand te verbreken. Als je ex je ontvriend, je blokkeert en zelfs zichzelf verwijdert uit gemeenschappelijke groepen, dan zijn ze zeker over je heen. Zeker, misschien willen ze gewoon alle verleiding wegnemen – maar als ze nog niet helemaal over je heen zijn, zal dit de truc doen.

18. Ze proberen je aan iemand anders te koppelen

Oké, als dit niet een van de grootste tekenen is dat je ex verder is gegaan, wat dan wel? Als ze je proberen over te halen om met iemand anders uit te gaan, en zij zijn degenen die de koppelingen maken, dan weet je dat er geen weg terug is.

Ze willen zo graag dat je verder gaat dat ze je aan andere mensen koppelen.

19. Ze vinden het niet erg als je aan het daten bent

Als je ze terloops tegen het lijf loopt en vertelt dat je iemand ziet, gedragen ze zich oprecht blij voor je. Je kunt aan hun gezicht zien dat ze opgewonden zijn.

Het stoort ze niet omdat ze je niet terug willen. Ze hopen stiekem dat je ook over hen heen bent en echt verder gaat.

20. Je ex heeft al je spullen teruggebracht

De enige keer dat ze contact met je hebben opgenomen was vlak nadat jullie uit elkaar waren gegaan: ze vroegen om de sleutels van hun huis terug.

Ze vroegen ook om hun shirts, hun jassen, hun favoriete kussen en deken, hun gesigneerde baseballpet en zelfs de sieraden die ze je hadden gegeven. Ze zijn niet alleen over je heen, maar ze willen ook niets meer met je te maken hebben.

Weet je zeker dat je ex snel verder is gegaan?

Nu ken je de tekenen dat je ex verder is gegaan. Maar als je uit elkaar gaat, gaan je gedachten over alles heen. Waar ging het mis? Je was zo gelukkig. Wat is er gebeurd? Denken zij net zoveel aan jou als jij aan hen?

Als je door zo’n verlies gaat, kun je alles overanalyseren. Misschien denk je dat je ex verder is gegaan omdat hij of zij geen contact meer met je zoekt of niet meer op je sms’jes reageert.

Maar iedereen gaat anders om met een relatiebreuk. Misschien wil jij met hem of haar praten om het af te sluiten, terwijl hij of zij de communicatie moet stopzetten om ruimte te hebben om verder te gaan.

Misschien hebben ze een foto op Instagram geplaatst van een avondje uit in een bar, dus je gaat ervan uit dat het goed met ze gaat. In werkelijkheid hebben hun vrienden ze er misschien heen moeten slepen. Misschien heb je zelfs via via gehoord dat ze iemand aan de haak hebben geslagen.

Maar denk je er echt te veel over na? Veel mensen hebben het al meegemaakt. Je ligt huilend in bed naar een zoetsappige film te kijken en een ijsje te eten terwijl je door je feed scrollt en dan je ex ziet met mensen die je niet herkent. Het kan voelen als een klap in je gezicht. Je gaat ervan uit dat ze jullie relatie gewoon hebben losgelaten en begraaft jezelf dieper in rouw.

Het punt is dat je je gevoelens de werkelijkheid laat vertroebelen. Het is niet omdat je een gerucht hoort of een foto ziet dat je weet wat er echt aan de hand is. Het hebben van een rebound relatie, uitgaan, drinken of je blokkeren van hun telefoon kan hun manier zijn om met de relatiebreuk om te gaan, terwijl de jouwe overdenken is en je verstoppen in bed.

Tenzij je zeker weet dat je ex snel verder is gegaan, hoef je er niet over te piekeren. Dit is jouw moment om verder te gaan zonder je bezig te houden met wat zij doen.

Hoe lang duurt het om zelf verder te gaan?

Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden omdat iedereen anders is. Sommige mensen zijn al “verder gegaan” voordat ze uit elkaar gaan. Bij anderen duurt het maanden of zelfs jaren voordat ze verder kunnen. Sommige mensen doen dat nooit en verlangen de rest van hun leven naar die persoon.

Een paar dingen bepalen hoe lang het duurt om verder te gaan. Ten eerste, is het uitgemaakt door je ex, of heb jij het uitgemaakt? Of misschien was het wederzijds. Als het uitgemaakt is – en vooral als het onverwacht was – dan is dat het moeilijkste scenario om overheen te komen.

Als je het echter zelf hebt uitgemaakt met je ex, of als het wederzijds was, dan duurt het minder lang om eroverheen te komen. Het is niet omdat je het uit wilde maken dat het makkelijk is om verder te gaan. Het is nog steeds een verlies, dus je moet rouwen.

Als algemene regel geldt dat hoe lang jullie ook samen waren, het ook zo lang kan duren om eroverheen te komen. Als je bijvoorbeeld twee jaar samen was, dan kan het twee jaar duren voordat je volledig verder kunt.

Dat betekent niet dat je niet met andere mensen moet uitgaan. Het betekent alleen dat het altijd wat tijd kost om over relaties heen te komen, vooral als ze langdurig zijn.

Tekenen dat je ex doet alsof hij over je heen is – maar dat nog niet is

Als je deze tekenen hebt opgemerkt dat je ex verder is gegaan, dan is het voor jou ook tijd om verder te gaan. Maar als deze tekenen je niet bekend voorkomen, kun je op zoek gaan naar andere tekenen dat je ex nog steeds aan je hangt.

Van daaruit kun je beslissen of je hem of haar duidelijk maakt dat je verder bent gegaan, of misschien een oude vlam weer aanwakkert.

1. Ze halen de goede oude tijd naar boven

Ben je ooit een ex tegen het lijf gelopen? Als dat zo is, dan weet je dat het ongemakkelijk is. Maar waarschijnlijk gaan jullie nog steeds met elkaar om door wat te praten en uit elkaar te gaan. Als je ex over herinneringen praat of plannen maakt, zijn ze nog niet over je heen.

2. Ze bellen je dronken

Oh, die gevreesde dronken telefoontjes! We weten allemaal waar dat over gaat. Als mensen drinken, komen hun ware ik en gevoelens naar buiten. Ze zijn niet zo goed in staat om hun emoties te onderdrukken of hun daden in de gaten te houden als wanneer ze nuchter zijn. Dus, als ze je dronken bellen, dan zijn ze niet over je heen.

3. Ze nemen contact op met jouw vrienden, en hun vrienden nemen contact op met jou

Misschien vinden ze het een slecht idee om contact met je op te nemen, maar misschien vinden ze het wel oké om contact met je vrienden op te nemen. De reden dat ze dit doen is om te zien hoe je je voelt en of je nog steeds verliefd op ze bent. Het kan ook zijn dat ze hun vrienden om dezelfde reden contact met je laten opnemen.

4. Ze houden je datingleven bij

Een ex die verder is gegaan geeft er niet om dat jij verder bent gegaan. Maar een ex die nog steeds gevoelens heeft, zal willen weten of je iemand nieuw ziet. Ze kunnen je vragen naar je relatiestatus of proberen die informatie van je vrienden te krijgen.

5. Ze gaan waar jij bent

Een ex die nog steeds aan je hangt, zal proberen te verschijnen waar je ook bent. Ze kunnen naar je favoriete restaurants gaan of zelfs in je buurt rondhangen in de hoop je tegen te komen. Ja, dit is bijna-stalker gedrag. Het is zeker iets dat je moet beëindigen als dat mogelijk is.

6. De onmiddellijke rebound met iemand anders

Om zichzelf beter te voelen over de breuk, besluiten ze iemand anders te zoeken om hun wonden te helen. Dus als ze meteen voor een rebound gaan, is dat waarschijnlijk wat ze proberen te doen.

7. Ze vinden je posts op sociale media leuk

Een ex die de deur nog niet helemaal voor je heeft dichtgegooid, zal een voet tussen de deur houden. Ze zullen misschien niet direct contact met je zoeken, maar ze zullen je online wel blijven volgen. Er is een gevoel van aanwezigheid in je leven.

8. Ze willen contact houden

Natuurlijk kunnen sommige exen vrienden blijven, maar meestal niet meteen. Als je ex nooit een stap terug heeft gedaan en altijd dagelijks wilde praten, dan is dat waarschijnlijk omdat hij of zij nog steeds aan je hangt.

Iemand die verder is gegaan, heeft geen behoefte aan constante communicatie. Dit is zeker niet een van de tekenen dat je ex verder is gegaan.

9. Ze posten buitensporig veel feestfoto’s met het andere geslacht

Als ze doen alsof ze het naar hun zin hebben en dat ze over je heen zijn, dan kan het zijn dat ze veel foto’s op sociale media plaatsen waardoor het lijkt alsof het andere geslacht in hen geïnteresseerd is.

10. Ze blokkeren en deblokkeren je herhaaldelijk

Als ze niet over je heen zijn, zullen ze schommelen tussen wanhopig met je willen praten en niet willen. Als ze met je praten, voelen ze zich tegelijkertijd beter en slechter. Maar niet met je praten geeft ze hetzelfde gevoel. Ze kunnen dus niet beslissen wat erger is.

Hoe moet je omgaan met je ex die over je heen is

Zo, nu ken je de tekenen dat je ex verder is gegaan. Soms is het bijna alsof je de breuk helemaal opnieuw moet meemaken.

Ja, het is een afschuwelijk gevoel, maar er zijn manieren om ermee om te gaan die eigenlijk gezond en productief zijn en er niet voor zorgen dat je in een Instagram-stalking gat wilt duiken.

1. Realiseer je dat iedereen in een ander tempo verder gaat

Je kent nu de tekenen dat je ex verder is gegaan, maar net als bij alles in het leven is er geen eenduidige tijdlijn voor hoe lang het duurt. Niet iedereen heeft kinderen op zijn 30e of is getrouwd op zijn 25e.

Niet iedereen maakt een studie in vier jaar af of gaat zelfs naar de universiteit. Waarom zou een relatiebreuk anders zijn?

Sommige mensen kunnen hun emoties verbergen, terwijl anderen expressiever zijn. En sommige mensen kunnen dingen in het verleden houden terwijl anderen spijt hebben. Je hoeft niet in hetzelfde tempo over je breuk heen te komen als je ex deed.

2. Haat de persoon met wie ze zijn niet

Eén ding dat we doen als we zien dat onze ex snel verder gaat, is de persoon met wie ze nu zijn aanvallen. We bedoelen natuurlijk niet fysiek aanvallen. We bespotten ze met onze vrienden. We veroordelen ze. En we sturen negatieve signalen naar hun nieuwe relatie.

Dat is niet alleen lelijk om te doen, maar het is ook oneerlijk en draagt alleen maar bij aan je negatieve gevoelens. Deze persoon is onschuldig. Ze hebben je geen pijn gedaan of je ex gestolen of je laatste stukje kauwgom afgepakt. Ze gaan gewoon een nieuwe relatie aan met iemand die een verleden met jou heeft.

Je hoeft niet te bidden dat ze gelukkig zijn en dat hun relatie floreert, maar slechte gedachten naar ze sturen zal je alleen maar naar beneden halen.

3. Weet dat het niets met jou te maken heeft

Dat je ex snel verder is gegaan, betekent niet dat hij geen gevoelens voor je had. Het betekent niet dat ze niet van jullie relatie genoten. Het betekent niet dat ze deze nieuwe persoon boven jou hebben gekozen.

Als iemand snel uit een relatie stapt, gaat het om hun proces, niet om jou. Je recente ex zien met een nieuw iemand kan voelen als een stomp in je maag. Het kan gênant en eenzaam zijn, maar het heeft echt niets met jou te maken.

4. Blijf uit de buurt van hun sociale media

Het ergste wat je kunt doen als een ex snel verder is gegaan, is hun avonturen volgen. Of het nu hun Instagram is, of de post van een gemeenschappelijke vriend waar je ex op de achtergrond praat met iemand (en je kunt niet zien of het een aantrakkelijk persoon of een barkruk is), kijk gewoon weg.

Het kost veel wilskracht om de drang om je ex te bespioneren onder controle te houden. Maar je hebt hier niets aan. Je hebt het niet nodig dat hij of zij zich ellendig voelt om beter te worden. Je hoeft niet te weten wat ze van plan zijn.

Het gezondste wat je kunt doen is hun online aanwezigheid en zelfs hun telefoonnummer blokkeren of dempen als dat nodig is.

5. Stop met vergelijken

Een relatie beëindigen is geen wedstrijd. Degene die als eerste verder gaat, is niet de winnaar. Er is geen goede of foute manier om verder te gaan.

Ja, misschien zijn zij snel verder gegaan en heb jij het gevoel dat je achterblijft terwijl je worstelt om uit bed te komen of je gezamenlijke profielfoto te verwijderen. Dat betekent niet dat je zwak of verkeerd bent.

6. Je hebt controle over hoe je reageert

Het leven gaat niet over hoe je handelt, maar hoe je reageert. Je hebt controle over wat je doet. Als je ziet dat je ex snel verder is gegaan en een nieuwe relatie heeft, dan hoef je niet dronken te gaan sms’en hoe erg je hem mist en hoe lelijk of nep zijn nieuwe partner is.

Reageer je niet af. Het is niet gezond of productief. Het zal je niet helpen om verder te gaan of voorkomen dat zij verder gaan. Het zet je alleen maar terug. Doen alsof is net zo slecht.

Je hoeft geen hete foto’s van jezelf te posten om je ex te laten denken dat je over hem heen bent. Het is kleinzielig en onnodig. Door je te concentreren op verder gaan en je geen zorgen te maken over wat zij denken, kun je volwassener met de hele situatie omgaan.

7. Geniet van je tijd als single

Kijk naar de positieve aspecten van single zijn. Denk aan alle dingen waar je tijd voor hebt. Denk aan wat je niet meer hoeft te doen.

Single zijn is geen straf of iets om bang voor te zijn. Het is iets om te vieren en er het beste van te maken.

8. Focus je op jezelf

In plaats van je zorgen te maken over wat je ex aan het doen is en hoe gelukkig hij of zij lijkt, denk aan je toekomst. Je zult niet voor altijd overstuur en verdrietig en eenzaam zijn. Deze tijd is maar tijdelijk.

Als je je erop concentreert om jezelf weer naar buiten te brengen, zelfs op een subtiele manier, kun je ook verder gaan.

9. Luister goed naar een vriend(in)

Je afreageren op een vriend over je relatiebreuk en het feit dat je ex snel verder is gegaan, is gezond. Maar laat het niet je vriendschap overnemen. Vraag een vriend die je vertrouwt om je te waarschuwen als je van jezelf afdwaalt.

Je hebt je vrienden en zelfs jezelf er misschien wel eens op betrapt dat je jezelf alleen maar herhaalt over een ex. Als je met een vriend(in) bent, geniet dan van je tijd – klaag niet alleen maar over je ex die met zijn nieuwe boezem op vakantie gaat.

Overdrijven zal er alleen maar voor zorgen dat je ex je gedachten nog meer bezighoudt en je verhindert om verder te gaan.

10. Het is oké om niet oké te zijn

Er is geen haast bij om verder te gaan. Natuurlijk, als je ziet dat je ex snel verder is gegaan, kan dat je onder druk zetten om je achterstand in te halen, maar het is prima om van streek te zijn. Je kunt rouwen en dit verlies onder ogen zien. Je mag worstelen en verdrietig zijn. Je mag huilen en je afreageren op vrienden en hen missen.

Zolang je die gevoelens niet je leven laat binnendringen of je acties laat beheersen, neem dan zoveel tijd als je nodig hebt om verder te gaan.

Tot slot

Relaties, hoe geweldig en schijnbaar langdurig ook, eindigen soms. Dat is de realiteit. Het is pijnlijk en hartverscheurend.

Je kunt worden overmand door een mix van emoties: verwarring, pijn, boosheid, schaamte en eenzaamheid. Onthoud echter altijd dat dingen gebeuren met een reden en dat het geen zin heeft om achterom te kijken – dan verlies je de dingen die voor je liggen alleen maar uit het oog.

Dus, heb je de tekenen gezien dat je ex verder is gegaan? Of hoopt je ex je nog steeds terug te winnen? De sleutel tot geluk is niet om stil te staan bij het verleden, maar om sterk genoeg te zijn om het beste uit je leven te halen en vooruit te blijven gaan.