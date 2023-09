Is Mark Flekken na prima wedstrijd tegen Griekenland de nieuwe eerste keeper van Oranje?

Het Nederlands elftal hield donderdagavond na twee doelpuntrijke nederlagen in de Nations League eindelijk weer eens ‘de nul’. Doelman Mark Flekken blonk tegen Griekenland uit met als meest in het oog springende actie een prima redding op een lastige vrije trap van de bezoekers. Met zijn goede spel bezorgt hij bondscoach Ronald Koeman een immer lastiger wordende puzzel in zijn zoektocht naar een vaste eerste doelman in Oranje.

Tussen 1995 en 2008 was de keeperspositie in Oranje aan geen enkele twijfel onderhevig. Edwin van der Sar behoorde tot de wereldtop en onder welke bondscoach dan ook stond zijn naam – mits fit – steevast als eerste op het wedstrijdformulier. Hoe anders is de situatie nu, sinds het afzwaaien van Van der Sar verdedigden liefst dertien verschillende keepers het doel van het Nederlands elftal. Vooral de laatste jaren is er een ware stoelendans gaande onder de lat; sinds 2020 kregen liefst acht (!) verschillende keepers speeltijd in Oranje. Van dat achttal is…