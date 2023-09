Is Jutta Leerdam getrouwd met Jake Paul?

Nee, op dit moment is Jutta Leerdam niet getrouwd met haar vriend Jake Paul.

We verwachten dat ze in de komende jaren wel gaan trouwen. Jake en Jutta zijn dolgelukkig met elkaar, ze plaatsen veel foto’s samen op Instagram en zijn erg verliefd op elkaar.

© Instagram @juttaleerdam

Jutta en Jake hebben een relatie

Op 3 april 2023 bevestigden Jake Paul en Jutta Leerdam dat ze een relatie met elkaar hadden. Ze werden in 2023 al eerder samen gespot.

De bloedmooie Nederlandse Jutta kennen we als topschaatster, daarnaast is ze een hit op social media. Jake Paul kennen we als bokser en YouTuber.

Volgens Crypto Insiders zal de Amerikaanse Jake Paul alleen in 2021 al 45 miljoen dollar hebben verdiend aan zijn bokswedstrijden.

Het vermogen van Jake wordt geschat boven de 100 miljoen euro. Jutta, heeft zeker een vermogende vriend.

© Instagram @juttaleerdam

Ze hebben nog geen kinderen samen

De bloedmooie Jutta Leerdam en de…

Lees verder bij spelersvrouw.nl