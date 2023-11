Is het tijd voor ‘buy the dip’ in Chinese aandelen?

Kate Lin: De Chinese aandelenmarkt blijft dalen, voornamelijk vanwege teleurstellend economisch herstel en de aanhoudende vastgoedcrisis. Zelfs ondersteunende matregelen zoals kapitaalinjecties door de overheid lijken weinig effect gehad te hebben om de markt weer op te stuwen. Vandaag kijken we naar beleggingsfondsen in Chinese aandelen met Bryan Cheung, onze associate director for manager research. Bryan, verkopen beleggers nog steeds China-fondsen? Vertel ons over de recente fund flows.

Bryan Cheung: Zeker Kate, zoals je zei, de Chinese aandelenmarkt is zelfs al met meer dan 50% gedaald ten opzichte van een piekniveau in januari 2021. Als je dus naar de recente nieuwskoppen kijkt, zeggen die dat beleggers wereldwijd hun blootstelling aan Chinese aandelen hebben teruggeschroefd en dat de uitstroom uit Chinese aandelen, inclusief de A-aandelenmarkt, de afgelopen maanden is toegenomen. En als je naar onze Morningstar-data kijkt, is de netto-uitstroom uit aandelenfondsen en ETF’s…

