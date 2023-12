Is het einde nabij? Ripple leidinggevende voorspellen afloop SEC-rechtszaak in 2024

Op het socialemediaplatform X heeft het officiële kanaal van Ripple recent voorspellingen voor 2024 gedeeld. Stu Alderoty, de Chief Legal Officer van Ripple, een vooraanstaand Amerikaans blockchainbedrijf, deed drie voorspellingen over de regelgeving rondom cryptocurrency in de Verenigde Staten voor het komende jaar.

Een opvallende voorspelling van Alderoty is dat de slepende rechtszaak van Ripple met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in 2024 zal worden afgerond.

Ripple’s juridische uitdagingen en overwinningen tegen de SEC

De juridische strijd van Ripple met de SEC, die begon in december 2020, betreft beschuldigingen dat Ripple illegaal fondsen heeft opgehaald door $1,3 miljard aan XRP-tokens te verkopen zonder deze als “security” te registreren bij de autoriteiten.

Echter, het afgelopen jaar heeft Ripple belangrijke juridische successen geboekt. Een significante overwinning was de uitspraak van rechter Torres, waarin geoordeeld werd…