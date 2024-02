Is het delen van een Disney+ account nu ook verleden tijd?

Het was een veel ondernomen praktijk voor veel mensen om de accounts voor streamingdiensten met elkaar te delen, om bijvoorbeeld op de kosten te besparen. Maar daar maken deze streamingdiensten veel verlies op. Netflix kwam afgelopen jaar als eerste met maatregelen om dit tegen te gaan. Nu lijkt ook Disney+ dit ook aan te willen gaan pakken.

Wat gaat er gebeuren?

Disney+ is druk bezig hier “tegen” maatregelen voor aan te brengen. Hierbij moet je “tegen” wel met een korreltje zout nemen. Een account helemaal niet meer kunnen delen is niet het geval. Wel zal dit op een manier gebeuren waarop ook de streamingdienst er profijt van heeft. Hoe? Abonnees kunnen hun account buiten hun huishouden delen tegen een extra premie. Disney heeft verder nog niets bekend gemaakt over hoe hoog deze extra premie gaat worden.

Bij het streamingplatform Netflix, die zulke maatregelen in 2023 al instelde, was deze extra premie tussen de €4 en €7 range, afhankelijk van het land…