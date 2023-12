Is het dan zover? De koers begint te dalen

Een lange tijd bleef de koers maar stijgen en voor velen was het nauwelijks bij te houden, maar het lijkt erop dat de hype z’n tol heeft bereikt. Na maanden lange verbazing draait het nu de andere kant op. Er zijn een aantal analisten die verwachten dat er binnenkort een correctie zal plaatsvinden. Wat betekent dit voor de crypto wereld?

Fear and Greed index

De Fear and Greed Index is voor bitcoin en dient als een soort barometer voor het algemene marktsentiment in de cryptocurrency wereld. Hierin wordt er vooral gekeken naar de emotionele reacties van investeerders. Hierbij kun je denken aan angst of hebzucht. Het zijn emoties die vaak komen kijken bij het investeren van bitcoin. Het idee is dan dat deze reacties invloed kunnen hebben op de prijs van bitcoin.

Hele erg angst kan zorgen voor een onderschatting van de waarde van bitcoin, terwijl overmatige hebzucht weer kan leiden tot een overschatting. Er worden verschillende databronnen met elkaar samengesteld om deze index te…