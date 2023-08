Is Er Een Pepe Coin Rug Pull Op Komst?

PEPE Chart / Bron: Adobe

De koers van Pepe Coin is gisterenavond flink gekelderd, PEPE staat met meer dan 20% lager dan 24 uur geleden. Pepe is de derde grootste meme coin ter wereld en is de best presterende munt van 2023 tot nu toe.

De koers van Pepe daalde met 14% in een tijd van enkele minuten door ‘Fear, Uncertainty and Doubt’ (FUD) dat werd gecreĆ«erd via social media. Met deze plotse daling staat de koers van Pepe Coin op $0,0000008926, wat een laagste punt is sinds de stijging van eind juni.

Via social media als X (voorheen Twitter) kwam er naar buiten dat de PEPE multisig wallet zijn drempelwaarde had veranderd naar 2/8 ondertekeningen. Ook blijkt het zo te zijn dat er een aantal PEPE tokens naar exchanges zijn verplaatst.

De verandering van transacties in de multisig wallet, wat eerst 5 bevestigingen nodig had, is te zien via Etherscan en via de diensten van Safe Wallet.

Een gebruiker op X…