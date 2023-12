Is er een kans dat bitcoin wordt verboden in de VS?

Om te beginnen, kun je wel vaststellen dat er een hoop kritiek is. De Amerikaanse arbeidsmarkt begint af te zwakken. Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat ze er slechter voorstaan dan van tevoren werd gedacht. Dat voedt de geruchten over snelle renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank en dat is slecht nieuws voor de bitcoin koers. Dit zorgt dus ook voor opschudding in cryptoland.

Woede bij de bank

Al een aantal maanden loopt het niet zo lekker bij veel banken en zo ook bij JPMorgan. Jamie Dimon is de CEO van deze bank in de Verenigde Staten. Je zou wel rustig kunnen zeggen dat dit de grootste bank is van het land.

Bitcoin is in zekere zin een reactie op het bankwezen dat in 2008 faalde en sindsdien voor nogal boosaardige prikkels in het systeem zorgt. Nog niet zo lang geleden heeft Dimon zijn kritische standpunt over Bitcoin (BTC) in nogal scherpe woorden benadrukt. De uitspraken van Dimon zorgen voor een hoop kritiek vanuit de crypto gemeenschap. Zo wordt hij onder andere…