Fietsen is Gezond, maar is Elektrisch Fietsen dat ook?

Fietsen staat bekend als een van de meest gezonde activiteiten die je kunt ondernemen. Het zet je hart en longen aan het werk zonder je lichaam te zwaar te belasten – het kan je conditie verbeteren, je immuniteit versterken en je algehele welzijn bevorderen, naast tal van andere gezondheidsvoordelen. Maar zijn de gezondheidsvoordelen van het rijden op een elektrische fiets hetzelfde?

Ondanks de beschuldigingen dat je vals speelt en een motor hebt om je te helpen, heeft elektrisch fietsen dezelfde gezondheidsvoordelen en is het zeker geen vals spelen. Mensen die misschien niet fit genoeg zijn om op een niet-elektrische fiets te rijden, kunnen zo alsnog fietsen en genieten van de vrijheid die het hen geeft en ook nog fit worden.

Betere nachtrust

Regelmatig fietsen leidt tot een betere slaap waardoor je je beter voelt en op je beurt wil je dan meer fietsen. Het is nog een voordeel van lichaamsbeweging dat zichzelf in stand houdt. Slaap is van vitaal belang voor zowel ons lichaam als onze geest. Het opbouwen en behouden van een regelmatig slaappatroon is belangrijk voor iedereen, of je nu fietst of niet, maar het zal gemakkelijker te bereiken zijn als je wat aan lichaamsbeweging doet. Rijd op een elektrische fiets, dan slaap je beter. Er is geen betere slaap dan na een vermoeiende fietstocht.

Verhoogde opname van Vitamine D

Omdat de meeste mensen op het noordelijk halfrond een tekort aan vitamine D hebben, is naar buiten gaan bij elke gelegenheid een gemakkelijke manier om de vitamine van de zon op te nemen. De hele dag binnen zitten – of dat nu op het werk is of in het openbaar vervoer – in combinatie met een druk schema betekent dat het onrealistisch kan zijn om lang genoeg buiten te zijn om onze dagelijkse dosis vitamine D binnen te krijgen.

Maar het combineren van een elektrische fiets met je dagelijkse woon-werkverkeer kan de perfecte manier zijn om dit voor elkaar te krijgen. Niet alleen helpen gezonde vitamine D-niveaus om je humeur te verbeteren, maar vitamine D is ook cruciaal voor het behoud van gezonde botten.

Het kan de gezondheid van je hersenen verbeteren

Als je je ooit hebt verdiept in manieren om je mentale welzijn te verbeteren, ben je vast en zeker aanbevelingen tegengekomen om regelmatige meditatie in je schema te plannen. Fietsen is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je aan meditatie denkt, maar het kan wel een vorm van ‘bewegende meditatie’ zijn. Wat is dat precies? Bij bewegende meditatie concentreer je je op de bewegingen van je lichaam of ademhaling en breng je bewustzijn naar je lichaam. Dit kan helpen om de geest te kalmeren en is een geweldig alternatief voor mensen die moeite hebben om zich te concentreren tijdens zittende of stille meditatie.

Elektrisch fietsen kan je stressniveaus verlagen

Laten we eerlijk zijn – of je nu last hebt van je werk, je gezin of algemene zorgen, we kunnen allemaal wel wat ontstressen. Als je niet weet waar je moet beginnen, is het soms echt zo eenvoudig als op je elektrische fiets stappen en naar de buitenlucht gaan om je hoofd leeg te maken. Het lijkt misschien niet veel, maar frisse lucht inademen en het bloed laten stromen – al is het maar minimale beweging in de ‘ondersteuningsstand’ precies – kan wonderen doen om stressniveaus in een mum van tijd te verlagen.

Fietsen op een elektrische fiets is een vorm van cardiovasculaire fitness

Fietsen in het algemeen is een bekende vorm van cardiofitness. Als je je inspant om op de fiets te trappen, gaat je hartslag ongetwijfeld omhoog, en dat geldt ook voor elektrische fietsen, die nog steeds inspanning en beweging van de bestuurder vragen. Afhankelijk van hoeveel je je hart en longen precies wilt laten werken, kun je ervoor kiezen om harder te trappen om de fiets sneller te laten gaan – en je hebt nog steeds de optie om minder inspanning te leveren terwijl je in beweging blijft. Als je je bijzonder energiek voelt, kun je de elektrische fiets ook gewoon als een gewone fiets gebruiken, door de trapondersteuning niet te gebruiken.