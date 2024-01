Is een koers van 31 voor AMG haalbaar? Nu 20,36 euro.

Het aandeel AMG Critical Materials N.V (AMG) eindigde iets lager op 20,36 euro, wat neerkomt op een daling van 1,1%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zevende dag achter elkaar gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 22,00 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Analisten zien de koers van AMG stijgen naar 31 euro in de komende 12 maanden, wat m.i. alleen mogelijk is als de onderneming meevallende resultaten en vooruitzichten publiceert. De koers/winst bedraagt nog net geen 5.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!