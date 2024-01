Is dit het juiste moment om Bitcoin te verkopen?

Het was al een periode zo dat klanten van Grayscale hun Bitcoins dumpen op de markt, maar er is nog een groep die op dit moment enorm aan het verkopen is. Veel miners wachten de halving niet af en zijn nu al strategisch hun Bitcoins naar exchanges aan het sturen. Wanneer is het juiste moment om bitcoin te verkopen?

Juiste moment om Bitcoin te verkopen?

Mocht jij je nog niet zo lang bevinden in de crypto wereld, is het wel handig om te weten hoe bitcoin te verkopen. Met bitcoins kun je namelijk een hoop doen. Denk hierbij aan het gebruik als betaalmiddel, sparen of traden.

Gebruikers op het Bitcoin-netwerk verifiëren transacties via een proces dat ‘mining’ wordt genoemd. Dit proces is ontworpen om te bevestigen dat nieuwe transacties consistent zijn met andere transacties die in het verleden zijn gedaan. Dit zorgt ervoor dat je geen Bitcoin kunt uitgeven die je niet hebt, of die je al hebt uitgegeven.

Miners verwerken transacties in blokken door hun computer een cryptografische…