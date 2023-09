Is dit de echte reden waarom Gio en Jade uit elkaar zijn?

YouTubers Gio Latooy en Jade Anna maakten ondanks bekend dat ze uit elkaar gingen. Volgens het stel was de reden dat ze ‘te goede vrienden’ waren. Daarna vertelde Jada dat ze Gio niet alle liefde kon geven die hij verdiende, het lijkt toch anders te zitten.

Volgens Dennis Schouten en Jan Roos van het populaire YouTube-kanaal RoddelPraat is YouTuber Gio vreemdgegaan met OnlyFans-ster Emma. Ze zal dit hebben bevestigd, later ontkende ze het.

Op haar TikTok-account vertelt ze dat het niet waar is. Of dit echt zo is, is niet duidelijk.

