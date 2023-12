Is de juridische strijd tussen Ripple en de SEC voorbij?

Het drama tussen Ripple, het bedrijf achter XRP, en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is al bijna drie jaar aan de gang. In december 2020 begon de toezichthouder een rechtszaak tegen het blockchain-bedrijf en claimen ze dat Ripple meerdere financiële wetten aan zijn laars lapte en voor miljarden dollars aan illegale effecten verkocht.

Nu gaan er geruchten over een snel einde van de rechtszaak tussen Ripple en de SEC.

🚨BREAKING: #XRP Case Between Ripple and SEC Could Be Settled Today! 👀 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) November 30, 2023

Tijd voor een stijging van Ripple?

Meerdere experts en zelfs enkele AI-modellen voorspelden dat een overwinning van Ripple zou resulteren in een koersexplosie van XRP. In juli van dit jaar schoot de koers van XRP ook al met 70 procent omhoog, nadat bekend werd dat de rechter in het voordeel van Ripple had besloten.

Analisten als Dark Defender en EGRAG CRYPTO zien op de korte termijn ook positieve…