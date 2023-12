Is Carice van Houten weer te zien in naaktscènes?

Carice van Houten, gaf in meerdere interviews aan dat ze niet meer in naaktscènes te zien wil zijn.

De Nederlandse actrice was jarenlang te zien in meerdere films waarin ze naakt te zien was.

Helaas, lijkt het er niet op dat Carice ooit nog in nieuwe film te zien zal zijn.

Op dit moment focust ze zich vooral op het klimaat. Hier heeft ze zelfs een podcast over.

© stephanvanfleteren

Carice van Houten was jarenlang naakt te zien

In de internationale hitserie ‘Game Of Thrones’ was de actrice in veel scènes naakt te zien.

In een interview vertelde ze dat ze op de set helemaal geen kleren aan had. ‘’Dat kwam omdat ik in bijna alle scènes naakt te zien was’’, aldus Carice.

In 2006 was Carice al eens naakt te zien in de film ‘Ik omhels je met duizend armen’.

Alle acteurs en actrices sprongen naakt het zwembad in.

Achteraf bleek ze niet blij te zijn met de scènes

Uiteindelijk bleek Carice van Houten…

