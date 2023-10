Is beeldschone schaatsster Pien Hersman (19) de nieuwe Jutta Leerdam?

De prachtige schaatsster Pien Hersman is flink aan het klimmen naar de top in de schaatswereld en op social media. Zou Pien de nieuwe Jutta Leerdam worden?

Wie is de knappe schaatsster Pien Hersman precies?

Er is een relatief nieuw gezicht in de schaatswereld die zeker nog veel aandacht gaat trekken. Dit gaat natuurlijk over schaatsster Pien Hersman. De brunette is nog piepjong met haar negentien jaar, maar ze zit al boordevol ervaring. Zo schaatst Pien al sinds ze acht jaar is en ze heeft het altijd al een geweldige sport gevonden. Dit is ook niet heel gek, want Pien haar vader én moeder komen ook uit de schaatswereld. Het zit dus in de genen van de familie. Zo is de vader van Pien, genaamd Martin Hersman ook voormalig schaatser en zijn specialiteit lag op de vijftienhonderd meter. Tegenwoordig is Martin ook sportcommentator voor NOS. Hij zit dus nog flink bovenop de schaatswereld. Pien haar moeder heet Colette Zee en is deed vroeger aan langebaanschaatsen. De familie heeft…