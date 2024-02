Is Apple na cijfers koopwaardig?

De resultaten van Apple (AAPL) lieten in het laatste kwartaal een betere iPhone-omzet zien dan we hadden verwacht, evenals een betere winstgevendheid. De iPhone-inkomsten werden gedreven door de lancering van de iPhone 15-serie, en de verbeterde winstgevendheid komt voort uit een hogere mix van diensten en duurdere producten zoals de iPhone Pro-modellen. De omzetverwachtingen voor het lopende eerste kwartaal die Apple uitsprak bleven echter onder onze verwachtingen.

Op de korte termijn zien we tegenwind in de vraag naar Apple als gevolg van de langere vervangingscycli voor persoonlijke apparaten en agressiever in de markt gezette concurrerende alternatieven in China van lokale producenten. Op de lange termijn blijven wij van mening dat Apple de groei kan stimuleren dankzij de unieke combinatie van hardware, software en diensten, die ook hoge overstapkosten voor klanten met zich meebrengt en onze Wide Moat-rating ondersteunt.

Wij zijn van mening dat de richtlijnen voor zwakkere…

Lees verder bij www.morningstar.nl