Is Adyen nu koopwaardig? | Twee top aandelen in de game-sector

We bespreken de ontwikkelingen bij Adyen en in de Europese telecomsector. Ook gaan we in op het verhaal achter de koersval van Air Products en de kansen in de game-sector. Maar zoals gewoonlijk beginnen de deskundigen met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema

Terugblik | Tot 17:05

Adyen | Tot 26:15

Europese telecomsector | Tot 35:15

Game-Sector | Tot 45:25

Koersval Air Products | Tot Einde

Shownotes