Is aandeel Tesla koopwaardig of te duur?

Tesla (TSLA) heeft zijn resultaten over het derde kwartaal gepubliceerd en Morningstar’s analist en aandelenstrateeg Seth Goldstein haalt daar de belangrijkste bevindingen voor beleggers uit. De winst van Tesla kwam lager uit dan de consensusschattingen, omdat de prijsverlagingen die de autobouwer heeft doorgevoerd zwaar op de winstmarges drukten. De markt had wel op een daling gerekend, maar dan in lijn met die van het tweede kwartaal. Maar de daling bleek sterker dan verwacht.

Voor de langverwachte Cybertruck heeft Tesla eindelijk een uitleveringsdatum genoemd. Ook blijft de bouwer van elektrische auto’s zwaar investeren in zijn langetermijnstrategie om software voor autonoom rijden te ontwikkelen die op abonnementsbasis zal wordenĀ aangeboden. Beleggers moeten echter op hun hoede zijn voor de vooruitzichten, want er komen mogelijk verdere prijsverlagingen aan, waardoor de winst volgend jaar mogelijk lager kan uitvallen. Ook zou het investeringstempo in nieuwe capaciteit kunnen…

Lees verder bij www.morningstar.nl