IPO nieuws | Arm, Birkenstock, Douglas en Amer Sports

Arm Holdings | Het meest in het oog springend was afgelopen week de beursgang van Arm Holdings, het Britse technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van microprocessoren, halfgeleiders en andere intellectuele eigendommen voor de halfgeleiderindustrie (zie pagina 42). In 2016 werd ARM Holdings voor $32 mrd overgenomen door het Japanse conglomeraat SoftBank Group, maar het bleef opereren als een onafhankelijke dochteronderneming.

Op 14 september volgde een langverwachte IPO in New York. Met een koerswinst van bijna 25% op de eerste handelsdag komt de waarde van het bedrijf uit op $65 mrd. De IPO-koers was vastgesteld op $51 en ARM sloot de eerste handelsdag op $63,59. Softbank, dat bijna 91% van de aandelen…