iPhone 15 release nadert: Wat zijn de geruchten over de nieuwe iPhone?

Zoals gebruikelijk ontstaan er meer geruchten over de nieuwe iPhone 15 welke rond september uitgebracht zal worden. De verwachting is dat Apple de iPhone 15 binnen een paar weken zal aankondigen.

Wat zijn de iPhone 15 geruchten

Naar verwachting komt Apple opnieuw met een viertal varianten van de iPhone 15. Het gaat hierbij om een standaardversie van de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14 Plus en de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 Pro en Pro Max zijn het top model en beschikken naar verwachting over de laatste specificaties.

Als we de laatste geruchten mogen geloven is er een vertraging bij de iPhone 15 Pro Max vanwege de nieuwe camerasensor. Deze vertraging wordt zou volgende de geruchten komen door de nieuwe geïntegreerde camera. Volgens de geruchten komt de iPhone 15 Pro Max vier weken later.

Nieuwe camera iPhone 15

Er wordt verwacht dat de gehele iPhone 15-reeks zal worden uitgerust met een krachtige 48…