iPhone 15 pro snel oververhit: hoe houd je jouw smartphone cool?

Het nieuwste model iPhone kan tijdens het gebruik in de eerste dagen aanzienlijk in temperatuur stijgen, zo heeft Apple bevestigd na het ontvangen van meerdere klachten van gebruikers. In dit artikel lees je over de reden achter de opwarming van het toestel en ontvang je tips om je iPhone koel te houden.

iPhone 15 maakt overuren

Volgens fabrikant Apple is er een goede verklaring voor de opwarming. Het blijkt dat er een bug is ontstaan in de nieuwste iOS 17 software. Tijdens het updaten van apps op de smartphone wordt de iPhone overbelast, wat leidt tot oververhitting van het toestel. De afgelopen weken heeft Apple meerdere klachten ontvangen van gebruikers, waarbij verschillende video’s en foto’s viraal gingen waarin gebruikers hun iPhone met een thermometer meten. Hierbij liepen de temperaturen op tot ruim boven de 38 graden Celsius.

Voor de tweede keer in de problemen

Voor Apple is dit al de tweede keer binnen een korte periode dat er problemen zijn…