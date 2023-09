iPhone 15 laadt mogelijk nog sneller op

De iPhone 14 wordt in september alweer een jaar oud. Dat betekent maar 1: ding de iPhone 15 komt er aan! Een precieze datum voor de lancering is er nog niet. Waarschijnlijk wordt de volgende iPhone onthuld tijdens een event dat in september wordt gehouden. Ondanks dat Apple de lippen stijf op elkaar houdt, wordt er al volop geroddeld. Even een paar geruchten op een rijtje.

iPhone 15 event in september

Allereerst het evenement waar de iPhone 15 naar alle waarschijnlijkheid onthuld gaat worden. Volgens MacRumors zal dit event waarschijnlijk de 12e september plaats gaan vinden. Mark Gurman van Bloomberg wordt geciteerd als bron, dus het klinkt aannemelijk. Zeker als je bedenkt dat een dergelijke datum overeenkomt met de gebruikelijke timing van afgelopen iPhone events.

iPhone 15 laadt sneller op dan voorgangers

De nieuwe iPhone zal mogelijk compatibel zijn met snellere laders dan voorheen. Dat heeft alles te maken met de nieuwe charging port waarvan de 15 gebruik zal…