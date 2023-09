IOTA Pakt Positief Momentum Met 11% Stijging

De koers van IOTA (MIOTA) heeft, ondanks de slechte markt condities, een positief momentum weten te pakken. De munt wist in de afgelopen 24 uur met 4% te stijgen en staat zelfs 11% hoger dan een week geleden.

IOTA heeft momenteel een handelsvolume van $15.652.533 met een totale markt waarde van $452.887.513 waarmee ze een 69ste plaats op de lijst van CoinMarketCap bemachtigen. Er zijn 2.779.530.283 MIOTA tokens in de circulatie, wat 100% van het totale aantal tokens is.

Door deze onverwachtse stijging beginnen beleggers zich af te vragen of whales aan het instappen zijn op IOTA en de koers nog verder zal stijgen, of dat het te laat is om nog te kunnen profiteren van de IOTA stijging.

IOTA Koers Verwachting

De huidige koers van IOTA staat op de $0,1627 en heeft een sterke support gevonden op het $0,1325 niveau. De afgelopen dagen wist IOTA al door de 38,2% Fibonacci retracement level van $0,1570 heen…