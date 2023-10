Investment Office | Is UCB gezond?

UCB (slotkoers 25 september: €79,70) is onder andere de ontwikkelaar van Cimzia, een medicijn voor de ziekte van Crohn, parkinsonmiddel Neupro en de epilepsiemiddelen Vimpat, Keppra en Briviact. Het grootste risico is volgens ING Investment Office dat de patenten voor Cimzia en Vimpat verlopen. Daarom is het belangrijk dat UCB met positieve updates komt over medicijnen die in de pijplijn zitten.



Het Belgische biofarmaceutische bedrijf ontwikkelt momenteel bimekizumab, een medicijn gericht op auto-immuunziekten dat mogelijk ook gebruikt kan worden voor de behandeling van artritis. Verwacht wordt dat bimekizumab nog dit jaar in de VS wordt goedgekeurd. ING Investment Office vindt dat de lancering van het medicijn vooralsnog traag verloopt, door extra vragen die toezichthouder Food and Drug…