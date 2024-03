Invesco: ‘Prijs van bitcoin stijgt nog verder’

De bitcoinprijs is enorm gestegen door met name de instroom van nieuw kapitaal. Op de korte termijn zal de prijs nog verder stijgen. Volgens Asley Oerth, beleggingstrateeg bij Invesco, wordt het beleggerssentiment daarna opnieuw de belangrijkste factor voor de prijsontwikkeling van bitcoin.

“De bitcoinprijs piekt vooral bij grote veranderingen in de markt, zoals de lancering van bitcoinfutures ETF’s in de Verenigde Staten en nu de spot-ETF’s. Ik denk dat we weer op weg zijn naar zo’n piek. Het feit dat het nu makkelijker is om in te stappen voor een grotere groep beleggers via ETF’s zal de prijs van bitcoins verder stutten”, aldus Oerth.

“Het volgende grote moment in de cryptomarkt is bepalend voor de ontwikkeling van het sentiment. Dan kan de lancering van Ether (Ethereum) ETF’s zijn, of bijvoorbeeld het moment dat grote institutionele beleggers in de bitcoin stappen.”

Elke ochtend…