Invesco | Outlook 2024 – BeleggersBelangen.nl

Invesco rekent erop dat in het eerste kwartaal van volgend jaar de economische groei afneemt, om in het tweede kwartaal weer te herstellen. Zij denken dat deze vertraging van de wereldeconomie door de markten al gedeeltelijk is ingeprijsd, maar dat het verloop van de inflatie in de eerste helft van 2024 nog omgeven is door onzekerheid. Als de inflatie afneemt en beleidsmakers beginnen met renteverlagingen, worden risicovolle beleggingingen opnieuw aantrekkelijker. In dit scenario rekent Invesco slechts op een trendmatige groei in de tweede helft van het jaar, in combinatie met een stijging van de reƫle lonen.

Gunstig voor obligatiebeleggers

De lagere rentes zullen volgens Invesco gunstig zijn voor obligatiebeleggers. In combinatie met zorgen over de korte termijn geven zij de voorkeur aan…