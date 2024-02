Invesco | 7 redenen voor optimisme

Invesco ziet op verschillende plekken op de wereld dat de economie er beter voor staat dan gedacht. De verstoringen van het scheepvaartverkeer in de Rode Zee hebben bijvoorbeeld vooralsnog economisch gezien tot weinig problemen geleid. Invesco houdt er rekening mee dat de energie- en grondstoffenprijzen alsnog flink kunnen oplopen, maar stelt dat bedrijven dankzij de coronapandemie hier beter op zijn voorbereid.

Verder wijst Invesco op de economische groei in de VS. De kans op een renteverlaging in maart is nihil, maar de analisten denken dat de Fed in het tweede kwartaal de rente zal verlagen en dat in de rest van het jaar nog meer renteverlagingen volgen. De Amerikaanse centrale bank wacht namelijk niet af totdat economische zwakte optreedt, mits de inflatie afneemt. Volgens Invesco zijn…