Internetheld Yordi wijst Patricia Paay af: ‘Te oud!’

Internetfenomeen Yordi, die richting bekendheid werd gekatapulteerd door een legendarisch interview met Bram Krikke, deed onlangs mee aan Lang Leve de Liefde. Onlangs een zéér sterke versierpoging is hij nog steeds vrijgezel. En dat al 28 jaar.

Te gek

Kallie van ParraTV beschoot hem te hulp te schieten in zijn zoektocht naar een droomvrouw, maar toen de muzikale Yordi geconfronteerd werd met foto’s van Patricia Paay (74) sloeg hij het aanbod resoluut af. “Te oud!”, riep hij. “Dit is echt te gek.”

Gaat te ver

Op de vraag van Kallie of hij het niet leuk vindt om een beetje te experimenteren, antwoordde Yordi: “Jij staat wel open voor dit soort experimenten? Dit gaat mij nét te ver. Dit is net een te-ver-van-mijn-bed-show, sorry dames.”

Een negen voor Jade-Anna

Een date met Jade-Anna ziet hij daarentegen wel zitten: “Een negen!”, aldus Yordi over de looks van Gio’s vriendin.

