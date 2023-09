Internationale media over de recordzege van Max Verstappen

Sky Sports: Zijn kalmte was opnieuw indrukwekkend

‘Max Verstappen wins rain-hit race to equal Sebastian Vettel’s record of nine straight victories’, zo staat er te lezen boven het raceverslag van het Britse Sky Sports. In het artikel spreekt men van een chaotische race, uiteraard veroorzaakt door de hevige regenbuien aan het begin en einde van de wedstrijd. “Red Bull-coureur Verstappen overleefde enorme regenbuien in zijn thuisrace en evenaarde het record wat Sebastian Vettel in 2013 met hetzelfde team had neergezet”. Al vanaf de start was het spektakel in de Zandvoortse duinen. In de eerste ronde gingen de hemelsluizen open, wat zorgde voor chaos en spektakel. Voor Verstappen begon de middag niet opperbest: “Verstappen had in de opdrogende kwalificatie op zaterdag de pole gepakt, maar verloor al gauw zijn leiding. Een regenbui in de eerste ronde gooide de rangorde volledig door elkaar. De baan bleek beter voor intermediates dan voor slicks…