‘Interesse in Jordan Henderson is een paniekreactie van Ajax’

Süleyman Öztürk vindt het veelzeggend dat op dit moment bovenaan het verlanglijstje van Ajax staat. Dinsdagmiddag kwam naar buiten dat de komst van de voormalig Liverpool-aanvoerder een topprioriteit is voor de Amsterdammers in deze winterse transferperiode. Öztürk heeft hier zijn mening over.

“De interesse in Jordan Henderson zegt heel veel over de situatie van Ajax op dit moment”, begint de journalist van Voetbal International, die de interesse in de Engelse routinier vervolgens een ‘paniekreactie’ vindt. “Het is geen keuze uit luxe, het is geen keuze om sterker te worden, maar een keuze om minder zwak te worden”, vult verslaggever Lentin Goodijk aan.



Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder. “Ze hebben daar gewoon een heel groot probleem, en dat móet nu opgelost worden. Er moet iemand komen die een groep op het veld en in de kleedkamer kan vormen. Dit is een keuze om je zwaktes beter te…

