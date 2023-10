Interessant IMCD heeft lagere ondergrens

Het aandeel IMCD N.V. (IMCD) ontwikkelde zich negatief en daalde 1,6% naar een slot van 113 euro.

We moeten terug naar oktober 2022 om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. Het aandeel is hiermee negen van de laatste 12 dagen gedaald. De afgelopen week is het aandeel 4,6% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit, meent Investtech. “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De ondergrens van de Predictive Ranges is verlaagd naar 107-97. Koers/winst van 22,6 is niet hoog. Aandeel op het verlanglijstje zetten.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!