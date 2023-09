Intel Meteor Lake processors: (bijna) alles wordt anders in 2024 laptops

Intel Meteor Lake brengt een zeer groot aantal vernieuwingen naar de komende Intel Core processor generatie

De 14e generatie Core, zo gaat Intel ze dus niet noemen. De nieuwe processors, codenaam Meteor Lake, komen in december op de markt en zijn in bijna elk opzicht anders dan de voorgaande generatie van de processorfabrikant.

De belangrijkste vernieuwingen van de “14e generatie Intel Core” processors Meteor Lake







Intel meldde het eerder dit jaar: ‘generatie Core’ was verleden tijd. Daar hebben we voor dit artikel toch maar even lak aan: ook al lijkt de “14e generatie Core” bijna alles anders gaan doen dan de voorgaande generaties, hij ligt er wel in het verlengde van. Wat is er dan allemaal anders? De procestechnologie is anders, de manier waarop de processors zijn samengesteld is anders. De AI-processor is anders, de verdeling van Performance en Efficiency cores is anders en deze rekenkernen hebben ook een andere architectuur. En dat is…