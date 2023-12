Intel Core Ultra brengt AI en complexere namen naaar 2024 laptops

De nieuwe Intel processors voor lichtgewicht laptops zijn heel anders opgebouwd dan hun voorgangers – en bevatten nu een deel voor AI-berekeningen.

De Intel Core Ultra processors breken op meerdere manieren met het verleden. Niet alleen de naamgeving gaat op de schop, ook de opbouw is compleet anders. Nieuw ingrediƫnt voor deze processors voor dunne en lichte laptops is een neurale processor oftewel NPU: ook Intel wil flink inzetten op AI.

Eerder schreven we al uitgebreid over de vernieuwingen in de Meteor Lake processors voor laptops. Vandaag kondigt Intel de eerste processoren daadwerkelijk aan. Deze zullen verschijnen onder de nieuwe Core Ultra-naam, waarover we ook al eerder berichtten. Voorop staan de kersverse Intel 4-architectuur en een herindeling van verschillende kernen en werkgroepen. Daarin mocht de eerste neurale processor (NPU) uiteraard niet ontbreken, want ja: ook Intel wil flink inzetten op AI. We zetten de eerste Ultra-chips en hun…