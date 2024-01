Intel Core U Processor Series 1 maakt de naamsverwarring compleet

De Intel Core U Processor Series 1 is de eerste ‘gewone’ Core met nieuwe naamgeving (en oude techniek) naast de eerder aangekondigde Core Ultra processors.

Tijdens CES kondigt Intel een reeks nieuwe processors aan. Nu ja, nieuwe: het zijn vooral nieuwe namen, al is er ook een ’14e generatie’. We zetten de aankondigingen kort op een rijtje, zodat je het later nog eens kunt teruglezen.

We repten er al eerder over: Intel neemt de namen van zijn processors flink onder handen. Dat begon met de introductie van de Core Ultra processors, gebaseerd op de Meteor Lake architectuur. Nu, tijdens CES 2024, zet Intel de volgende stap: de introductie van – adem in – de Intel Core U Processor Series 1. Deze wordt naast de Core Ultra gepositioneerd, zoals destijds ook aangekondigd. Tegelijkertijd kondigt Intel óók nog de 14e generatie Intel Core processor voor laptop en desktop aan. Tenminste, een flink aantal varianten die er nog niet waren, want eind vorig jaar waren…